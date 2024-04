Budimir, che disastro! In Osasuna-Valencia, al 97’, tira uno dei peggiori rigori mai visti VIDEO

Termina in modo inaspettato la. Nel posticipo del campionato spagnolo, ilsi impone per 1 a 0 in casacon un gol dial 18'. A Pamplona però i rimpianti sono tanti, soprattutto per l’occasione capitata alla squadra di casae per come questa sia stata buttata alle ortiche.Sul finire del recupero infatti viene concesso unSul dischetto si presenta una vecchia conoscenza del nostro calcio, il croato Ante, passato per. L’attaccante si ferma al momento di calciare, calcola male tempo e spazio eNe esce un rigore inguardabile,- Danno e beffa dunque per la squadra della Navarra che incassa così il terzo ko di fila e resta a 39 punti in classifica, vola invece quella di Baraja ora settima. Delusione per Budimir e pensare che questa è di certo la sua migliore stagione in carriera: con 16 reti già realizzate, è infatti dietro solo a Dovbyk e Bellingham nella classifica dei marcatori del torneo.