Assalto Spagna in Champions: quote da semifinale per Barcellona e Atletico Madrid, in salita le rimonte di PSG e Borussia Dortmund

Assalto spagnolo alle semifinali diIn attesa del Real, domani sera ci provanoentrambe vittoriose all'andata e avanti nelle quote. I catalani partono dal 3-2 rimediato sul campo dele sono offerti tra 2,15 e 2,20 nel ritorno in casa; il colpo esterno dei parigini si gioca tra 2,90 e 2,97, mentre il pari è in lavagna a 3,75. Xavi ha due risultati su tre: in ottica passaggio turno la quota blaugrana scende fino a 1,30, contro il 3,50 dei rivali. Visti i precedenti e la spettacolare gara al Parco dei Principi, i bookie puntano sull'Over (1,48) rispetto all'Under (2,50). Kylian Mbappe, dopo la prova opaca di settimana scorsa, proverà a guidare la rimonta: proposto a 2 il suo gol, mentre si sale a 2,50 per Robert Lewandowski e a 3 per Raphinha, autore di una doppietta all'andata.

Anche l'altra spagnola impegnata domani, l'Atletico, gode dei favori dei bookie per raggiungere la semifinale: il passaggio del turno di Simeone paga 1,45, mentre ilè in lavagna a 2,75. Nelle quote del match, invece, i tedeschi sono in leggero vantaggio tra 2,25 e 2,30, mentre i Colchoneros inseguono a 3; pareggio offerto a 3,50. Il segno Over (1,65) è preferito all'Under (2,10), come il Goal (1,57) al No Goal (2,25). Tra i possibili marcatori comandano i centravanti: Alvaro Morata paga 2,50, si sale a 2,75 per Niclas Fullkrug e Sebastien Haller, che con la sua rete ha riacceso le speranze giallonere di qualificazione.