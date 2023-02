Da attaccante dell'Osasuna a taxista per qualche ora. Di ciò è stato protagonista Ante Budimir, ex attaccante di Crotone e Sampdoria, che ha aiutato una signora 78enne a recarsi in ospedale. Quest'ultima, rimasta orfana di un taxi mai arrivato, ha chiesto aiuto alla punta classe 1991 che passava casualmente nella sua zona. Quest'ultimo, rimasto colpito dalla richiesta, si è subito prestato ad accompagnarla al nosocomio. Un gesto apprezzato da molti e dalla stessa anziana, grande tifosa dell'Osasuna.