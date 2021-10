Negli ultimi giorni l'ex campionae di Milan, Real Madrid e nazionale inglese ha accettato di diventare uno dei volti dei prossimi Mondiali di calcio in Qatar, ma questa scelta ha scatentato contro di lui tutti gli attivisti per i diritti umani che lo stanno accusando di aver "venduto l'anima per soldi" per l'operazione di ripulitura dell’immagine dell’Emirato, i cui standard, riportata il Corriere della Sera, di rispetto delle libertà fondamentali lasciano molto a desiderare.Beckham ha firmato un contratto col Qatar da ben 18 milioni di euro l’anno per i prossimi dieci anni diventando di fatto ambasciatore dell'Emirato non soltanto per i prossimi Mondiali, ma anche per tutte le attività collegate e correlate come il turismo per il paese. Non è un caso, infatti che lo scorso mese Beckham abbia già registrato lì un video promozionale.Fra le posizioni più critiche verso Beckham c'è quella di Amnesty International, che ha chiesto ufficialmente all'ex calciatore di "informarsi sulla situazione molto preoccupante riguardo i diritti umani in Qatar ed essere pronto a parlarne pubblicamente. I precedenti del sono preoccupanti: dal maltrattamento dei lavoratoti immigrati al freno alla libertà di parola alla criminalizzazione delle relazioni omosessuali".Fonti vicine a Beckham hanno detto al Times che "alcune delle leggi e delle convinzioni del Qatar differiscono dalle sue, ma i qatarini hanno sempre detto che tutti saranno benvenuti ai Mondiali e lui ha visto le prove di un reale e sincero impegno con la comunità omosessuale".