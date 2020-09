Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

dopo la sconfitta interna contro la Francia nell'esordio in Nations League. Panchina dall'inizio e, una scelta non gradita dal centrocampista della Juventus, che a fine partita non ha usato mezzi termini: "Non ho avuto il tempo di incidere sulla partita,. In allenamento è andato tutto molto bene, ma per sfortuna il calcio è anche questo. Sensazione strana, ma rispetto la scelta del ct: spero di giocare titolare la prossima gara".- La replica del ctnon si è fatta attendere, ma in conferenza stampa ha provato a smorzare i toni: "Non ci ho parlato, ma se ha detto così probabilmente si sente così - riporta Aftonbladet -. Ne parleremo. Non mi è sembrato molto scioccato comunque. Ha fatto bene in allenamento come tanti altri, vedremo se martedì ci sarà più tempo per giocare. Ha grandi qualità ed è un grande giocatore, alla fine crescerà in questo. Altre domande? Ma non possiamo parlare di quelli che hanno giocato e bene?".- Caso chiuso? Neanche per sogno, perché a rincarare la dose ci ha pensato l'ex capitano della nazionale svedese. L'attaccante del Milan ha ripreso le parole del ct Andersson e su Twitter ha commentato in maniera durissima: "Che brutto scherzo. Un'altra prova.". Parole al veleno, Ibrahimovic prende posizione accanto a Kulusevski, in attesa del prossimo match che martedì metterà la Svezia di fronte al Portogallo.