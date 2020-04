. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com,Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDalla storia di Gigiallo storico derby tradel marzo 2002, con un superche fece impazzire. Poie un documentario su Heath, mai dimenticato, ore 21.25, su Rai 1 - Fiorello mattatore assoluto, con tanti super ospiti, nel meglio dello show andato in onda pochi mesi fa su RaiPlay. Tante risate e divertimento assicurato., ore 21.20, su Rai 4 - Mel Gibson d’annata nel film che racconta le gesta di William Wallace, eroe nella guerra per la libertà della Scozia dall’egemonia inglese., ore 21.10, su Rai Movie - 4 Premi Oscar per la traversata del giovane Pi con una tigre del Bengala, che lui chiama Richard Parker., ore 22.20, su Sky Arte HD - Documentario ricco di materiale inedito su Heath Ledger, l’attore australiano prematuramente scomparso, noto per il ruolo di ‘Joker’ nel film ‘Il cavaliere oscuro’., ore 21, su Sky Sport Uno HD - Celebre derby di Roma, con i giallorossi, campioni d’Italia in carica, che si impongono 5-1 con quattro gol di Montella e uno di capitan Totti., Episodi 1 e 2, ore 21, su Sky Sport Football - Il racconto di Federico Buffa incentrato sul mito di Giga Riva, a 50 anni dallo scudetto vinto con il Cagliari., ore 21.15, su Sky Cinema 1 +24 HD - Stefano Accorsi insegnante privato di un giovane calciatore della Roma, solo all’apparenza preso solo dai soldi e dalla fama., su Amazon Prime - Nella Francia occupata dai nazisti una squadra di soldati ebrei va a caccia di nazisti. Pellicola cult firmata da Quentin Tarantino., su Netflix - Pellicola del 2014 che ripercorre la vita di Stephen Hawking. Ad interpretare il fisico è un sublime Eddie Redmayne, che per il ruolo ha vinto un Premio Oscar.