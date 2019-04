Con l'occasione della vigilia della finale di Coppa di Francia tra Paris Saint-Germain e Rennes (in programma domani sera alle 21) Gigi Buffon ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del PSG: "Parigi è semplicemente bellissima, ho trascorso nove mesi in una città meravigliosa. Tutti mi hanno accolto molto calorosamente, mi è stato mostrato grande affetto. La mia esperienza qui è superba e sono felice di aver fatto questa scelta. Si è formato un gran gruppo di lavoro, anche con gli altri portieri della rosa: questa è la più bella vittoria. Le nostre rivali in Ligue 1? Squadre come Lille, Lione, Rennes e Strasburgo potrebbero dire la loro anche in Serie A.



Perché me ne sono andato dall'Italia? Volevo scoprire un nuovo ambiente calcistico e un nuovo ambiente di vita, vedere cosa avrebbe potuto portarmi a livello umano. Ho sempre voluto uscire dalla mia zona di comfort e vivere nuove esperienze. Alla Juventus era stato deciso che il secondo portiere avrebbe giocato 10-15 partite in stagione, e io tutto il resto. Qui la situazione è diversa, ma l'ho accettata perché voglio mettermi al servizio del gruppo. Cerco di andare avanti con umiltà, per imparare e scoprire cose nuove qui a Parigi. Ho imparato il francese. So che mi aiuterà in futuro ad avere più fiducia in me, è molto importante."