Non ci sono più dubbi: Gianluigi Buffon è pronto a diventare il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L'ex numero uno della Juventus sarà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di lunedì 9 luglio al Parco dei Principi e per l'occasione la città di Parigi si vestirà a festa, con la Tour Eiffel che potrebbe essere illuminata con i colori del club.



Buffon firmerà un contratto annuale da circa 8 milioni di euro con opzione per un'altra stagione e prenderà il posto di Alphonse Areola, che a questo punto potrebbe chiedere la cessione, con la Roma molto vigile rispetto alla sua situazione. Dopo 17 anni in bianconero, l'ex portiere della Nazionale è pronto a intraprendere l'ultima entusiasmante tappa della propria carriera all'età di 40 anni.