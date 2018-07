Il Paris Saint Germain non è salvo e torna sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per la possibile violazione del Fair Play Finanziario. Il fascicolo del club di proprietà del presidente Al Khelaifi (aperto il 1 settembre 2017) era stato chiuso dalla CFCB (Camera di controllo delle finanze dei club) nei giorni scorsi, gli stessi in cui veniva confermato il Settlement Agreement per l'Inter e la mancata concessione dello stesso al Milan.



COMUNICATO UFFICIALE UEFA - Oggi però con un comunicato ufficiale apparso sul sito web della UEFA il presidente della stessa CFCB ha scelto di rimandare la decisione finale all'Adjudicatory Chamber, la stessa che ha giudicato qualche giorno fa il Milan.



COMUNICATO UFFICIALE DEL PSG - Anche il club parigino ha voluto dire la sua con un comunicato ufficiale apparso sul sito web in cui conferma che: "Il Club è stato informato della scelta della CFCB di riesaminare la decisione di chiusura dell'indagine. Il Club dichiara di aver effettuato un numero significativo di trasferimenti negli ultimi giorni per conformarsi alla decisione del CFBC e che continuerà, come fatto dall'1 settembre 2017, a fornire tutte le informazioni richieste da CFCB e UEFA".