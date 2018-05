Gigi Buffon ha chiarito che quella di sabato sarà la sua ultima partita con la maglia della Juventus e ha annunciato anche l’addio alla Nazionale, ma di ritiro ancora non se ne parla. Di certo, nel caso in cui non dovesse appendere i guantoni da portiere al chiodo, Buffon sceglierebbe l’estero. Conosceremo la sua decisione tra una settimana, nel frattempo Sisal Matchpoint - si legge in una nota - ha aperto la scommessa sul futuro del portiere bianconero. Tante le ipotesi, alcune suggestive, come quella di diventare un opinionista di Sky lavorando così insieme alla sua compagna Ilaria D’Amico, offerta a 9.00. Molto probabilmente però, Gigi finirà dietro una scrivania, eventualità offerta a 2.50, oppure sarà uno dei protagonisti del nuovo ciclo della Nazionale, entrando a far parte dello Staff: ipotesi questa a 4.50. Il futuro da giocatore in Cina paga 6, quello negli Usa è dato a 7.50 mentre si sale a 12 per la Premier League e a 16 sia per la Liga che per la Ligue1. Infine, l’idea che torni al suo primo amore calcistico, il Parma, è proposta a 25.