Oggi, Gigi Buffon, compie 43 anni. E li ha festeggiati regalandosi una semifinale di Coppa Italia, conquistata vincendo contro la Spal con la fascia da capitano al braccio. E a fare gli auguri al numero 77 bianconero ci sono diversi colleghi, compresi i rivali Gigio Donnarumma e Samir Handanovic.



DONNARUMMA - Queste le parole del portiere del Milan rilasciate a Tuttosport: "Tanti auguri a Super Gigi! Sei sempre stato un modello da seguire e ancora oggi con la tua tenacia e la tua voglia di non mollare mai se un esempio per tutti".



HANDANOVIC - Queste, invece, le parole del capitano dell'Inter: "Voglio unirmi anch'io agli auguri a Gigi Buffon: il suo modo di essere portiere è stata un'ispirazione per tanti di noi, che iniziavamo ad affacciarci al calcio dei professionisti. Negli anni, da collega e avversario, ho continuato a seguirlo ea ammirarlo e a distanza di qualche anno ricordo ancora delle sue uscite basse e parate straordinarie. Buon compleanno Gigi".