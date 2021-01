L'attaccante della Spal, Sergio Floccari, parla a Rai Sport prima della sfida con la Juventus, quarto di finale di Coppa Italia: "Siamo molto contenti di essere arrivati qui. affrontiamo la gara nel modo giusto contro una squadra fortissima, sappiamo di averla preparata bene.



Buffon? Ha un paio d'anni in più di me, ci incontriamo da tanti anni. Provo sempre a fargli gol, è un piacere incontrare campioni così.



Incontrare la Juve è sempre un'opportunità di far vedere che puoi fare bene. Stiamo facendo un buon campionato ma il cammino è molto lungo".