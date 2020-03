C'è Bugo come ospite d'eccezione. E c'è Gigiche regala qualche perla ai tifosi bianconeri nell'ultima diretta di “Casa Juventus” andata in onda su Juventus Tv. Una per esempio è quella legata alla sua fede bianconera, per la prima svelata fin da quando era un bambino, con una piccola sbandata nerazzurra: “V. Poi ho cominciato a tifare Pescara, Como, Avellino, Campobasso, poi dai 12 anni sono passato a tifare il Genoa. Questo fa capire quanto importante siano le figure al di là della squadra, Trapattoni mi folgorò”Questo è il passato. Ma presente e futuro? Buffon risponde così, intanto sul suo ritorno alla base: “, alla fine ho fatto un anno bellissimo a Parigi e devo dire che mi ci voleva per disintossicarmi. Però è chiaro che i contatti con la Juve ci sono sempre stati, con il presidente, Paratici, ex compagni.”. E poi spiega perché non pensa ancora al ritiro: “Non so cosa farò l'anno prossimo, è vero che due anni fa praticamente mi ero ritirato e poi è successo quello che è successo.A quell'età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C”.– Buffon infine spiega anche perché poi ci si lascia andare ad atteggiamenti sbagliati in campo, come quel bacio a Dybala che ha fatto il giro del mondo durante Juve-Inter: “Adrenalina è quando hai lìenergia o l'insensatezza che ti fa fare cose che non dovresti. Mi viene in mente anche il gol di Dybala contro l'Inter, l'adrenalina fa sì che ti abbracci insieme a tutti e purtroppo magari esponendoti a dei rischi, ma non ci pensi perché non c'è niente di più bello che condividere determinate emozioni”.