Tutto è nato in gran segreto pochi giorni fa. L'offerta del Fluminense poco convincente, l'Atalanta non attrae, il Porto spinge con forza ma soprattutto arriva una proposta del Barcellona:, via libera al ruolo di vice ter Stegen, contatti positivi con Cillessen diretto al Valencia. Poi, la chiamata della Juventus gli ha fatto cambiare idea in pochi minuti., tutto confermato quanto riferito da Sky e tutto in via di definizione all'improvviso. C'è di più: un affare nato grazie a un, che ha avallato in prima persona ildell'ex capitano.- L'aspetto economico è una formalità, Buffon sta sistemando anche con il suo agente quello che sarà l'accordo con la Juve per un anno di contratto proprio come aveva stabilito con il Barcellona. La priorità è il suo desiderio di provare a vincere la Champions League, affiancherà da leader Sarri anche nell'inserimento ambientale e non ha fatto richieste di partite prestabilite da giocare, anzi.. Attende di capire se ci sarà anche un futuro dirigenziale o meno, passaggi di un dialogo ormai avviato per il ritorno. Ora la concentrazione della Juve è tutta sull'operazione, Fabio Paratici conta di avere l'accordo entro breve con il difensore classe '99 per andare a stringere con l'Ajax. Poi, in parallelo, sarà portato avanti con serenità e calma il ritorno di Buffon. Inaspettato e romantico, la Juve ha detto sì.