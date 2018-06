A Barcellona è in corso la ventottesima edizione del congresso Isokinetic, appuntamento ormai fisso per i maggiori esperti europei di medicina sportiva e riabilitazione. Sono stati presentati cinque casi clinici ben noti, tra cui quello di Gigi Buffon. A parlarne è stato Fabrizio Tencone, per 17 anni alla Juventus, direttore di Isokinetic Torino dal 2003. La sua relazione, dal titolo "Le due carriere di un campione del Mondo", ha svelato come Buffon sia riuscito a riprendersi dall'infortunio alla schiena del 2010. "Una volta rientrato in Italia fece una lunga riabilitazione, due volte al giorno per tre mesi, test medici ogni settimana, 64 sessioni in piscina, 134 in palestra e 23 in campo. Era determinato, ci ha messo tutta la sua volontà".