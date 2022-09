Maria Sakkari e Gianluigi Buffon si sono incontrati al Collecchio Sport Center, casa del Parma Calcio. La tennista greca, numero 7 del mondo, attualmente impegnata nel Parma Ladies Open presented by Iren (WTA 250), ha avuto occasione di incontrare il portiere italiano, suo idolo sportivo. I due si sono confrontati e hanno condiviso la passione per le rispettive discipline: "In allenamento mi dicono di fare come Gigi".