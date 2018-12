"Io penso che, parlando in maniera amichevole col presidente, dopo un periodo così lungo e così stressante, perché essere giocatore e capitano della Juve un pochino ti pesa, seppure sia un onore, fosse arrivato il momento di finire". Gigi Buffon rincara la dose a Tiki Taka sul suo addio alla Juventus: "O smettevo di giocare, o se fosse venuta una proposta incredibile per continuare a giocare a un livello altissimo l'avrei presa in considerazione. Se fosse arrivata da un campionato esotico non l'avrei considerata. È arrivato a maggio il PSG e ha fatto sì che prendessi in considerazione la possibilità di giocare un altro anno o due. È stata una scelta non naturale ma ponderata, ci siamo lasciati in modo dolce. È quello che ho voluto io e penso che volessero tutti quanti".

E tira in ballo Ronaldo: "Sono sette anni di vittorie, e anche se sei più forte vincere non è mai scontato e comporta tanta stanchezza a livello nervoso. Per me era arrivato il momento di dire basta. Probabilmente era un pensiero che poteva avere qualcun altro nello spogliatoio e l'unico modo per ridestare tutti era l'acquisto di Cristiano".