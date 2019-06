Gigi Buffon e il PSG si salutano, lo hanno fatto quest’oggi dopo un serenissimo dialogo tra le parti. Forte il richiamo dell’Italia e quel desiderio di sentirsi sempre utile al progetto, da protagonista. Il che non significa da titolare, ma produttivo. Perché Buffon si sente ancora un ragazzo, tra i pali ancora si diverte e di sicuro non vuole svernare da nessuna parte, né fare da chioccia a portieri fiorenti. Per l’eventuale carriera da preparatore dei portieri c’è tempo, semmai sarà una cosa che prenderà in considerazione a carriera finita, di sicuro non mentre è in attività.



PENSA AL RITIRO - Per il portierone italiano saranno giorni di riflessione, magari a casa, nella sua Carrara. Perché gli manca l’Italia e gli mancano gli affetti, ed è anche per questo che finora ha rispedito al mittente le avance americane. Buffon preferisce l’Italia, sente l’esigenza di stare vicino alla sua famiglia, di potersela godere maggiormente. Si capirà in che modo, se da calciatore o se da ex, perché entrambe le ipotesi sono al vaglio, anche se attualmente la seconda è in vantaggio sulla prima. La possibilità che Buffon lasci il calcio è alta, questo è quello che gli passa per la testa a caldo in questi istanti, ma qualche romantica suggestione potrebbe fargli cambiare idea. POETICA SUGGESTIONE - Alla finestra c’è il Parma, il posto in cui tutto è iniziato. La piazza che lo ha lanciato nell’Olimpo del calcio e che lo riaccoglierebbe volentieri da eroe. Non ci saranno di mezzo problemi di soldi, Buffon sa bene che in Emilia non possono garantire le cifre dell’emiro. Se l’affascinante idea dovesse prendere forma si svilupperà su binari diversi. Buffon ha voglia di Italia e ha voglia di sentirsi utile. Lo ha sempre detto è così è stato finora. Sarà così anche questa volta, ma dovrà pensarci ancora qualche giorno.