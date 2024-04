De Zerbi: futuro tra clausola e voci su Milan, Napoli e le big d'Europa

In attesa che entri nel vivo, con l'inizio dell'estate, il mercato dei calciatori, queste settimane sono quelle in cui le società di tutto il mondo pianificano la nuova stagione. Con altri protagonisti del mondo del calcio che sono al centro di riflessioni e trattative: non i giocatori, bensì i dirigenti e - soprattutto - gli allenatori. Dall'Italia ai top campionati europei, tanti club sono al momento in fase di pensiero e analisi sugli uomini giusti a cui affidare le panchine nella prossima stagione, con anche profili italiani al centro dei ragionamenti.

Tra di loro, anche Roberto De Zerbi, allenatore che ha colpito e sorpreso tutti nella scorsa stagione, portando il Brighton in Europa.

Qualità del gioco e idee moderne e innovative le caratteristiche principali dell'ex fantasista, che dopo l'esperienza allo Shakthar Donetsk interrotta per via della guerra in Ucraina è alla sua seconda avventura all'estero. E proprio fuori dall'Italia ci sono le società maggiormente interessate a lui: per tante big che cambieranno tecnico nei prossimi mesi si sta facendo il nome di De Zerbi,

Fin qui, però, nessuna di queste ha avuto contatti concreti per portare via l'allenatore al Brighton, un'operazione realizzabile pagando la clausola rescissoria da 15 milioni di euro inserita nel contratto coi Seagulls. E anche in Serie A Milan e Napoli sembrano intenzionate ad andare su altri profili in questi giorni. Fase interlocutoria e di attesa per De Zerbi, che ha un contratto fino al 2026 ma ha fatto sapere di non avere fretta per firmare un eventuale rinnovo. Così come non ha fretta di andare in un'altra squadra, ma aspetta l'occasione giusta.