Intervistato da Radio Anch'io lo sport su Rai Radio1, l'ex capitano della Nazionale e della Juventus Gigi Buffon, attuale portiere del Parma, ha parlato anche Cristiano Ronaldo: "Non scendendo nei dettagli perché nei dettagli dei rapporti bisogna veramente conoscere ogni tipo di dinamica, mi soffermo a quelli sportivi e posso dire che uno come Cristiano ha la capacità e quella rabbia sportiva, quell'orgoglio del campione che gli permetterà di trovare uno spazio da protagonista anche in questo Mondiale. Stava pensando a questa Coppa del Mondo già da tempo ed essendo una persona molto concreta che vive di queste sfide, penso che Cristiano vada preso con le molle quando ci sono queste competizioni".