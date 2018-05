L'accordo tra Gigi Buffon e il Psg potrebbe saltare nel caso in cui la Uefa squalificasse l'ormai ex portiere della Juve per un lungo periodo di tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da regolamento Buffon salterà certamente una partita per effetto del rosso diretto rimediato nell'ultimo minuto del match del Bernabeu contro il Real ma la Uefa potrebbe aggiungere altre giornate di squalifica a seconda di cosa avrà riportato Michael Oliver nel referto di quella sera. Buffon potrebbe andare incontro ad uno stop da 2 a 4 giornate ma in caso fosse giudicato colpevole di 'condotta violenta' potrebbe scattare uno stop a tempo. L'annuncio del suo approdo al Psg arriverà comunque tra qualche settimana ma - scrive La Gazzetta - in caso di sentenza particolarmente pesante l'accordo tra le due parti potrebbe clamorosamente saltare.