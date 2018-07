Gigi Buffon ha risposto a una domanda suin conferenza stampa: "Io credo non sia importante il risultato, ma sia importante per me l'inserimento, il feeling che si crea con i compagni e con l'ambiente. Questa è la cosa che mi rende più felice perché mi sto inserendo molto bene e mi sto trovando molto bene con l'allenatore, con tutti i membri della società e con i miei compagni., la Juventus è una grande società, come lo è il Paris Sain-Germain, e credo che tutte e due le società hanno fatto in passato, stanno facendo e faranno in futuro il loro meglio per rendere più competitiva possibile la propria squadra"