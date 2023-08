un'età che, per usare le sue parole,con quella che è stata finora la sua ragione di vita.dal calcio giocato e, sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, la decisione è ormai stata presa e mancano solo gli ormai celebri annunci. No, questa voltaServirà ora soltanto qualche parola e tante immagini, quelle che tra l'altro trovate anche qui nel nostro sito, per ripercorreree su questo non ci sono dubbi, probabilmente uno dei migliori, forse per qualcuno anche il migliore di tutti i tempi.di troncare, di chiudere. Una decisione difficile da prendere e da maturare quando ti senti ancora al top e un leader, anche se il campo e qualche ragazzo terribile inizia lentamente a farti le scarpe o in questo caso i guantoni. Era già successo nellaquando il polaccoarrivò a Torino e inizio a "rosicchiargli" minuti e partite oltre che alla possibilità di un nuovo contratto da bandiera assoluta con la Juventus.Il dualismo con Areola, le prime tre partite di Champions saltate per il rosso in Juve-Real rimediato per le frasi rivolte all'arbitro Oliver, si quello col "bidone dell'immondizia al posto del cuore". E poi la papera contro il Manchester United che costò al PSG l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions e sanc' dopo solo un anno la fine dei rapporti con la piazza parigina.che gli aveva ormai fatto le scarpe (sempre i guantoni) con solo 15 e 14 partite all'attivo in due anni segnando(come quello di giocatore più anziano ad aver parato un rigore o quello di primatista in Serie A per presenze) creando però attorno a séNeanche questo è bastato per l'addio finale che è arrivato per la Juve, ma non per il pallone che ha continuato a fermarsi si propri guantoni con il. Quella che doveva contribuire a riportare in Serie A.come quelle nel match di Coppa Italia contro l'Inter. Ora, 5 anni dopo i primi segnali, la scelta definitiva. Buffon si ritira dal mondo del calcio giocato ma ci resterà da dirigente, probabilmente dell'Italia che gli ha regalato tante gioie e tanti dolori. E di questi 5 anni, di fatto, rimarrà soltanto un ricordo opaco, sbiadito, cancellato dagli altri 13 anni di grandezza assoluta.