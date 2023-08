Del campione troverete qui - scritti da validi colleghi - godibilissimi e puntuali ritratti, dell’uomo si prova ora a dare un contorno, una sfumatura, un colore.Ciak, azione, vai col film. Ma prima e dopo del supereroe, c’è un uomo. (Parentesi: la maglia da Superman Gigi l’ha indossata davvero, a conferma che anche il nostro è consapevole di aver vissuto una vita da film).- chiamerà suo figlio Louis Thomas - e che gli monta la rabbia quando al Mondiale di Italia 90 il Camerun viene eliminato,che va alla sassaiola e non si tira indietro,, checon la disinvoltura di un veterano e la sfrontatezza di un ragazzino, caratteristiche che si sono sempre mescolate - magicamente verrebbe da dire - nel suo quotidiano.e per i tifosi, il simbolo, il totem, la leggenda che però non se l’è mai tirata, uno sportivo quasi sempre esemplare nell’accettare i destini dello sport - si vince e si perde -- e si scusa con gli italiani per la mancata partecipazione al Mondiale 2018 - o che ride di gioia sguaiata, ma anche - eccolo il quasi da matita rossa -come se si sentisse ferito nell’anima, ah, lesa maestà per un rigore contro. Su, si può fare meglio.: ai familiari, agli amici, ai tifosi, a chiunque abbia un posto nel cuore dedicato alla sua passione, il calcio., un vezzo, però spontaneo; e, scommesse legali, si intende. Dicono che il vizio gli abbia fatto perdere tanti soldi, non sono affari nostri., la mattina presto, quando c’è poca gente e il silenzio a farci compagnia.prima di Alena Seredova e poi di Ilaria D’Amico, le compagne con cui ha attraversato una parte importante della sua vita,di tre figli.e che - l’avrebbe meritato - non ha mai vinto il. Però non si è mai lagnato, mai, e questo gli fa onore.- quello che va a fare servizio civile nella falegnameria della comunità recupero Betania di Parma -che scivola sul diploma taroccato, cioè se lo compra; o quello che naviga tra l’ignorante e l’ingenuo e il cretinetti che vuole- “perché è il simbolo di chi ha le palle” (ma per piacere) - e sceglie(per i nazisti è il numero di Hitler, la Ha è l’ottava lettera dell’alfabeto) scatenando il finimondo.e insomma, accordiamoci così, senza rancore. C’è il Gigi fragile, come tutti, uno fra tanti che cade nella depressione, “mi tremavamo le gambe e mi ripetevo: ma cosa me ne frega di essere Buffon”.E’ il Gigi che non teme il giudizio quando lo racconta, anzi, è convinto giustamente che a qualcuno possa servire sapere che altri sono passati di lì, prima di ritrovare sé stessi.qualche anno fa: è il Gigi che - minorenne e neo professionista già arruolato dal Parma - torna a casa nel giorno di riposo e la sera, prima di addormentarsi canta da solo e a squarciagola i cori degli ultrà come fa e farebbe un ragazzo della sua età, quando tutto deve ancora accadere e i sogni sono finestre aperte, che basta affacciarsi per vederli da vicino.