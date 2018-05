Oggi Gigi Buffon non sarà della partita. Ieri Massimiliano Allegri ha confermato in conferenza stampa che il numero uno bianconero riposerà a Roma con Szczesny che scenderà in campo di fronte ai suoi ex tifosi e contro i suoi vecchi compagni di squadra. La partita contro il Verona della prossima settimana, quindi, sarà l'ultima nella carriera bianconera di Gigi che dopo aver appeso i guantoni al chiodo potrebbe avere un ruolo nella dirigenza della Juve , in Figc o, addirittura, presso la Fifa. A riportarlo è Tuttosport.