In campo a quasi 43 anni. Giovedì Gigifesteggerà un altro compleanno passato con la maglia della Juventus addosso, mentre la sera prima sarà tra i pali bianconeri per conquistare le semifinali di Coppa Italia contro la Spal. Ora in campo, così come lo sarà a 43 anni compiuti, perché la stagione è ancora lunga, tante sono le partite da giocare e lui ha dimostrato di essere ancora una sicurezza. E in futuro?