Grande defesa de Gigi Buffon durante treino em Continassa



(vídeo postado por seu filho Louis Thomas no Instagram) pic.twitter.com/Jpuwr5kyeX — Bianconeri Brasil (@bianconeribra) January 5, 2020

Se chiamidevi stare attento al piano tariffario: è probabile che il portiere si trovi ad altezze per cui serve più un telefono satellitare che non un comune smartphone. Provare per credere, insomma,Le immagini arrivano direttamente dalla Continassa e si vede chiaramente Buffon che, all'alba del 2020, vola da una parte all'altra dei pali come se fosse ancora il 2006. Nella partitella a campo ridotto, sullo stacco di (ipotesi, non certificata) Higuain, Buffon vola in controtempo sul secondo palo e, con un colpo di reni devia in corner quello che sembrava un gol certo. Sempre il solito Gigi.