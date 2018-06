Potrebbe arrivare in giornata, ma anche slittare, l'attesa sentenza Uefa su Gigi Buffon. I capi d'accusa per l'ex portiere della Juventus riguardano il rosso diretto rimediato a Madrid in occasione della semifinale di Champions League e la condotta offensiva nel dopo gara nei confronti dell'arbitro Oliver. Il Paris Saint Germain, prossima destinazione di Buffon, attende di conoscere l'entità della squalifica (da due o quattro giornate di base, più le aggravanti) per perfezionare il suo ingaggio. Subentra però un'altra insidia per il comunque probabile buon esito dell'affare: come riporta La Gazzetta dello Sport, tra l'8 e il 9 giugno il PSG sarà sotto esame dell'Uefa per il fair play finanziario e - tra le varie sanzioni possibili - potrebbe subentrare anche il blocco del mercato. In quel caso l'arrivo di Buffon si complicherebbe.