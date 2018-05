Gianluigi Buffon è pronto all’inizio della sua nuova avventura al Paris Saint-Germain. L’ormai ex portiere e capitano della Juventus è vicino al club di Al-Khelaïfi, ma manca ancora qualcosa per l’ufficialità. Secondo Rai Sport, le discussioni tra l’entourage di Gigi e i campioni di Francia riguardano la durata del contratto: il numero uno vorrebbe un biennale, mentre il PSG considera di offrirgli un accordo valido per una sola stagione. Una leggera differenza, che però sta rallentando l’arrivo di Buffon al Parco dei Principi.