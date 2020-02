Kicking off in March, we're partnering with the #Bundesliga to launch the VBL International Series!

19 countries + qualifiers across the Americas and Asia + a chance to compete at the VBL Finals in Germany!

Un business in costante crescita, ma non solo: i videogames possono diventare il medium per 'invadere' nuovi mercati. E' quanto conta di fare tramitela, pronta a lanciare una nuova iniziativa per coinvolgere l'Asia e le due Americhe in un campionato rodato e seguito nel movimento del calcio virtuale. Nasce la collaborazione con l'organizzazione eSportse nascono le, una competizione che si pone l'obiettivo di diventare il più grande torneo di Fifa in Asia e America. Il campionato virtuale, tramite eventi live e online, prenderà il via a marzo con tornei di qualificazione online regionali in: Brasile, Colombia, Perù, Cile, Argentina, Messico, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Malesia, India, Brunei, Filippine, Cambogia, Singapore, Timor Est e Vietnam. I vincitori dei tornei passeranno alle, eventi live ad aprile che permetteranno ai gamer di scendere in campo con le maglie dei club di Bundesliga e di giocarsi la partecipazione alle fasi finali del campionato virtuale tedesco.