Augsburg-Borussia Monchengladbach è l'anticipo della 25esima giornata della Bundesliga in Germania. Una gara importantissima per gli ospiti ancora guidati da Marco Rose, ma che non trovano la vittoria da 9 partite consecutive in tutte le competizioni e sono precipitati a -10 punti dalla zona Champions League. Dopo aver eliminato l'Inter e in vista del ritorno degli ottavi contro il Manchester City Thuram e compagni dovranno provare a riscattarsi contro un Augsburg che, allo stesso modo, non sta attraversando un buon momento e si trova soltanto a +7 sulla zona retrocessione.