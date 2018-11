Prove del nove per il Borussia Dortmund in Bundesliga: la capolista del campionato, unica squadra ancora imbattuta, aspetta domani il Bayern Monaco al Signal Iduna Park, per trovare una vittoria che ormai manca da quattro scontri diretti. I bavaresi fin qui hanno entusiasmato pochissimo e sono terzi a -4 dagli avversari, ma i precedenti schiaccianti con i gialloneri danno alla squadra di Kovac la spinta in più in quota: su un campo fin qui inviolato, il vittoria del Bayern è favorita a 2,10 sul tabellone Microgame, contro il 3,80 del pareggio e il 3,10 del segno «1». Bassissima l’offerta sull’Over 2,5, esito sempre centrato negli ultimi sei precedenti: una partita da almeno tre reti complessive è a 1,55, mentre per il Goal (entrambe le squadre a segno) si arriva a 1,48. In campo sarà anche sfida tra bomber: da una parte Paco Alcacer, mattatore del Borussia con 7 reti realizzate finora e dato a 2,45 per un’altra rete, dall’altra Robert Lewandowski, protagonista in Champions contro l’Aek, offerto appena a 1,66. Nelle scommesse sul titolo, invece, la situazione delle due squadre si ribalta: qui è il Bayern a dominare, a quota 1,35, mentre il trionfo del Dortmund è a 3,00.