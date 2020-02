Lo scontro diretto, forse decisivo per la stagione di Bundesliga, arriva nel momento migliore del Bayern Monaco e in quello più difficile per il Lipsia. È anche per questo che per la partita in programma a Monaco domenica pomeriggio parte con il giudizio netto degli analisti, nonostante si affrontino la prima e la seconda squadra in classifica, separate solo da un punto. I bavaresi, però ci arrivano dopo la rimonta e il sorpasso appena completato proprio su Nagelsmann e i suoi, mentre i biancorossi vivono settimane difficili sia sul fronte campionato (dove hanno raccolto solo un punto nelle ultime due giornate) sia su quello della coppa tedesca, dalla quale sono appena stati eliminati. Nelle quote, dunque, la squadra di Flick vola a 1,38; lontanissimo il Lipsia (6,50), sempre battuto nei tre impegni precedenti all'Allianz, mentre il pareggio si gioca a 3,40. Per gli ospiti c'è un altro muro da abbattere, visto che nelle tre trasferte più recenti con il Bayern non sono mai riusciti ad andare a segno. L'obiettivo gol stavolta è raggiungibile, vista la quota a 1,32, ma sono altissime anche le aspettative per i bavaresi, che hanno segnato almeno tre reti nelle ultime quattro partite disputate (coppa tedesca inclusa): lo stesso traguardo stavolta vale 1,83. In attesa del testa a testa di dopodomani, i bavaresi hanno ripreso il largo anche nelle scommesse sul titolo, dove viaggiano a 1,35 contro il 4,50 del Lipsia e il 5,00 del Borussia Dortmund, secondo Agipronews.