La prima giornata post lockdown, in Bundesliga, vede protagoniste tre delle prime quattro della classe con il solo Lipsia che stecca pareggiando in casa con il Friburgo. Il Bayern Monaco, dopo il blitz in casa dell’Union Berlino, rimane sempre il grande favorito per la vittoria finale secondo gli analisti, che vedono il successo dei rossi di Baviera a 1,20. I rivali diretti sono sempre i gialloneri del Borussia Dortmund sempre più trascinati dalla stellina norvegese Haaland: il trionfo degli uomini di Lucien Favre si trova in lavagna a 5,00. Le due squadre sono distanziate da quattro punti e tra 7 giorni, all’Induna Park di Dortmund, ci sarà lo scontro diretto che potrebbe decidere le sorti del titolo. Nonostante il mezzo passo falso, il Lipsia, sceso ora al quarto posto, è sempre il terzo incomodo secondo i betting analyst: il primo scudetto della formazione sassone pagherebbe 16 volte la posta. Crede nell’impresa anche il Borussia Monchengladbach lontano sei punti dal Bayern: lo scudetto per gli uomini di Rose, il primo dal lontano 1977, è quotato a 66,00, secondo Agipronews.