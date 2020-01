Al via la 19esima giornata di Bundesliga, con un anticipo in questo venerdì sera. Alle 20.30 si affrontano Borussia Dortmund e Colonia: i gialloneri, reduci dal 5-3 in rimonta in casa dell'Augsburg con tripletta del debuttante Haaland, cercano un successo che permetterebbe di agganciare momentaneamente il Bayern al secondo posto; gli ospiti invece hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante solo tre lunghezze.