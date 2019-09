Parte con Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg la quarta giornata della Bundesliga. Due squadre che stanno vivendo un momento opposto con i Lupi, ancora imbattuti, che sono in piena zona Champions League anche se arrivano da un brutto pareggio ottenuto in casa contro il Paderborn e i padroni di casa che, dopo la vittoria all'esordio contro il Werder Brema, sono incappati in due sconfitte consecutive.