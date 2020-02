Eintracht Francoforte-Augsburg (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la 21esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca, la quarta nel girone di ritorno. Dopo aver eliminato il Lipsia dalla Coppa di Germania, i padroni di casa cercano un'altra vittoria per sorpassare in classifica gli ospiti, che si presentano a questa sfida con un punto in più.