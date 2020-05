La Bundesliga è ripartita e dopo le gare delle 15.30 prosegue il programma della 26esima giornata con un altro scontro chiave per la lotta salvezza e la corsa Champions League: alle 18.30 si affrontano Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach. Entrambe le formazioni non avevano chiuso al meglio prima dell'emergenza coronavirus: l'Eintracht riparte da tre sconfitte consecutive e da un misero +5 sul terzultimo posto (playout); il Gladbach dalla sconfitta contro il Borussia Dortmund che aveva chiuso una striscia di sei risultati utili consecutivi, ma gli ospiti sono al quarto posto e con un successo potrebbero scavalcare il Lipsia​.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Gli ultimi precedenti sorridono al Gladbach, imbattuto nelle ultime tre partite (due vittorie, un pareggio), ma storicamente la sfida è a favore del club di Francoforte: 34 i successi, seconda vittima preferita in Bundesliga dopo il Werder Brema (35). Stagione complicata per l'Eintracht con 28 punti in 24 partite giocate (da recuperare la sfida con il Werder): peggio ha fatto solo nel 2015/16, anno della retrocessione. Di contro, con 49 punti in 25 giornate il Gladbach sta vivendo un'annata straordinaria: ha fatto meglio solo nel 1938/84 (50, chiuso al terzo posto) e nel 1969/70 (60, campini della Bundesliga) considerando i tre punti a vittoria.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach.



FORMAZIONI UFFICIALI



Eintracht: Trapp; N'Dicka, Abraham, Hinteregger, Toure, Kamada, Ilsanker, Rode, Sow, Kostic, Dost.



Gladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Neuhaus, Strobl, Hofmann, Thuram, Embolo, Plea.