Bayern Monaco-RB Lipsia finisce 0-0, ma quante occasioni da gol! I campioni di Germania restano così in testa alla classifica della Bundesliga tedesca con un punto in più del Lipsia e quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Borussia Dortmund (sconfitto 4-3 dal Bayer a Leverkusen) e Borussia Monchengladbach, che deve recuperare la partita in casa contro il Colonia.