Hannover-Wolfsburg (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre l'11esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I padroni di casa, in zona retrocessione e terzultimi in classifica, si presentano a questa sfida con la metà dei punti rispetto agli ospiti, in undicesima posizione a quota 12.