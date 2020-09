Al via la seconda giornata di Bundesiga, con un anticipo in programma in questo venerdì:si affrontano. I padroni di casa arrivano dal largo successo in trasferta a Brema contro il Werder, gli ospiti invece dal pareggio interno contro l'Arminia Bielefeld. Nell'occasione, per l'Eintracht ha segnatoche avrà l'occasione di incrociare un altro ex attaccante del Milan,in forza all'Hertha.