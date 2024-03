Bundesliga, il Bayern Monaco è tornato? Otto gol al Mainz con super Kane. E il Bayer...

La crisi è passata, la seconda parte della stagione può mettersi in discesa. Il pomeriggio di Bundesliga ha restituito ai tifosi dell'Allianz Arena un Bayern Monaco che non si vedeva da tempo. Certo, l'avversaria non era di quelle probanti (il Mainz in piena lotta per non retrocedere), ma la squadra di Tuchel pare essersi ripresa dopo il 3-0 rifilato agli ottavi di Champions League alla Lazio.



OTTOVOLANTE - Rinfrancati dal passaggio del turno, Kane e compagni ne hanno fatti 8 al Mainz, una goleada che avvicina il Bayer Leverkusen ora a -7 ma con una partita ancora da giocare (domani contro il Wolfsburg). Mattatore della giornata è stato il solito Harry Kane, autore di una tripletta che lo avvicina sempre più al titolo di capocannoniere del campionato e a quello della Scarpa d'Oro 2024. A corredo delle reti dell'inglese sono arrivate la doppietta di Goretzka e le marcature di Muller, Musiala e Gnabry. Il peggio in Baviera insomma sembra essere passato ma, anche se il periodo è quello, è troppo presto per capire se una rondine abbia fatto primavera...