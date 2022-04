Il Friburgo ha deciso di presentare ufficialmente ricorso alla lega tedesca per la possibile infrazione regolamentare commessa dal Bayern Monaco, in occasione della sfida di sabato scorso e valida per la 28esima giornata di Bundesliga. A causa di un'incomprensione che ha coinvolto Coman, Sabitzer e la team manager della società bavarese, per circa una ventina di secondi nel finale di gara la formazione di Nagelsmann ha schierato 12 giocatori in campo.



Dopo aver analizzato la situazione, il Friburgo - attualmente quinto in classifica e a -3 dalla zona Champions League - ha presentato reclamo e chiede la vittoria a tavolino per 2-0 (sul campo ha perso per 1-4). In caso di accoglimento del ricorso, cambierebbe anche la classifica di Bundesliga per le primissime posizioni, con la capolista che vedrebbe ridursi a 6 punti il margine di vantaggio nei confronti del Borussia Dortmund secondo.