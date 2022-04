Sono sei le partite in programma oggi in. Fra i match delle 15.30 spicca la trasferta delcapoclassifica, impegnato sul casa del Friburgo. In campo anche Bielefeld-Stoccarda, Eintracht-Furth, Hoffenheim-Bochum e Leverkusen-Hertha. Infine, alle 17.30, tocca al match frachiudere il sabato.