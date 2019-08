Dopo l'anticipo del venerdì fra Borussia Monchengladbach e Lipsia prosegue il programma della terza giornata di Bundesliga con altre 6 gare.



Alle 15.30 protagonista è il Bayern Monaco che, indietro di due punti rispetto al trenino di testa, ospita all'Allianz Arena il Mainz ultimo con due ko su due. Due sono invece le vittorie ottenute dal Friburgo che invece farà visita al Colonia.



Sempre alle 15.30 il Bayer Leverkusen avversario della Juventus in Champions proverà a centrare la terza vittoria su tre affrontando in casa l'Hoffenheim, mentre cercherà di mantenersi a punteggio pieno anche il Wolfsburg che ospita un Paderborn ancora fermo a quota 0 punti.



Chiude il programma delle 15.30 la sfida fra deluse Schalke-Hertha Berlino mentre alle 18.30 tocca al Borussia Dortmund, eurorivale dell'Inter, che fa visita in trasferta all'Union Berlino.