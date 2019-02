Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con due partite la 22esima giornata di Bundesliga. Apre alle 15.30 il Werder Brema, reduce da quattro risultati utili di fila con la splendida eliminazione della capolista Borussia Dortmund dalla Coppa di Germania, riceve il pericolante Augsburg, a soli tre punti dalla zona retrocessione, per provare a riprendere il treno Europa League. Alle 18 il Fortuna Dusseldorf, a secco da due gare ma relativamente tranquillo in otttica salvezza, non può assolutamente perdere con lo Stoccarda terzultimo e in piena crisi, che vincendo si porterebbe a meno quattro proprio dai padroni di casa.