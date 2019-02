Riparte la Bundesliga dopo l'anticipo tra Werder Brema e Stoccarda, con la lotta al vertice e per l'Europa che prosegue con le 5 partite di oggi. Il Bayern Monaco ospita l'Hertha Berlino con la prospettiva di agganciare la capoclassifica Borussia Dortmund e metterle pressione in vista della non semplice gara di domani col Leverkusen. Può approfittare del recente appannamento della formazione di Favre anche il Monchengladbach, che attende in casa un Wolfsburg in serie utile da tre partite e in piena zona Europa League.



Lo Schalke 04, 2 soli punti nelle ultime 4 giornate e reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Manchester City, prova a risalire sul campo del Mainz, mentre è quasi scontro diretto per la salvezza tra Friburgo e Augsburg. Alle 18, si chiude con la sfida tra Dusseldorf e Norimberga.