Dopo il sofferto successo del Bayern Monaco sull'Hoffenheim, il programma della prima giornata di Bundesliga prosegue oggi con sei partite. Alle 15.30, si parte con Wolsfburg-Schalke 04, mentre l'Eintracht Francoforte rivelazione dell'ultima stagione è di scena a Friburgo. Il neo-promosso Fortuna Dusseldorf inizia in casa contro l'Augsburg, mentre per Werder Brema ed Hertha Berlino ci sono rispettivamente gli ostacoli Hannover e Norimberga.



Alle 18.30, va in scena il posticipo di lusso tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen.