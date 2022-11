Quindicesima giornata di Bundesliga che prosegue dopo l'anticipo del venerdì. Oggi in campo ben 12 squadre. Il match più atteso è anche quello programmato più tardi: si tratta del testacoda Schalke-Bayern. In casa dell'ultima in classifica arriva la prima. Superato l'Union Berlino, la squadra di Nagelsmann vuole fare il vuoto per andare alla sosta per il Mondiale con un margine soddisfacente, ora è a +4. In campo alle 18:30.



Nel pomeriggio altre 5 partite: Augsburg-Bochum, Hertha Berlino-Colonia, Hoffenheim-Wolfsburg, Bayer Leverkusen-Stoccarda e Werder Brema-Lipsia, con gli uomini di Rose in netta risalita e pronti a reinserirsi nella corsa per la Champions e il secondo posto.