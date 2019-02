Dopo le gare di venerdì e di ieri e in attesa del Monday Night, è continuata oggi lacon due partite in scena: ha apertola nuova rivale in Europa League dell'Inter di Luciano Spalletti, lo spettacolareche trova il settimo risultato utile di fila vincendo sul campo del penultimo e disastratoe riaggancia il treno europeo, vincendo 3-0 grazie a Rebic, Jovic (15 in Bundes) e Kostic.il big match: al Signal Iduna Park si affrontano la capolistareduce da tre pareggi di fila e desiderosa di riportarsi a più 3 sul Bayern Monaco secondo, e il, appena eliminato dall'Europa League ma reduce da quattro vittorie di fila in campionato che l'hanno rilanciata in ottica europea.